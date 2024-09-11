Присвоили средства на ремонте тротуара — в Хмельницкой области сельский голова и предприниматель получили подозрения

В Хмельницкой области сельского голову и предпринимателя подозревают в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает областная прокуратура.
Установлено, что директор одного из предприятий заключил договор с сельским головой на ремонт тротуара в одном из сел района.
Подрядчик и заказчик, в декабре 2023 года, подделали акт выполненных работ, достоверно зная, что ремонт не проводился.
Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму почти 200 тысяч гривен.
Сообщено о подозрении сельскому голове в злоупотреблении служебным положением и подлоге официального документа, совершенном группой лиц и предпринимателю-подрядчику в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях военного положения и служебном подлоге, совершенном группой лиц.
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