В Киеве открыли офис Greenpeace

В столице Украины открыли офис международной природоохранной организации.

Источник фото: Greenpeace Украина

В Киеве открыли офис международной природоохранной организации Greenpeace. Об этом сообщили на официальной странице Greenpeace Украина в соцсетях.

Команда подчеркивает, что сосредоточится на зеленом восстановлении Украины и расследовании ядерных опасностей вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

«Наша миссия – помочь Украине восстановить социальную инфраструктуру устойчиво, используя чистую энергию солнечных панелей, ветровых турбин и тепловых насосов. Ради собственной безопасности Украина должна стать лидером в переходе от ископаемого топлива к зеленым технологиям», — отметили в офисе Greenpeace в Украине.

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