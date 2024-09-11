На Николаевщине перерегистрация автомобиля закончилась вызовом полиции – что произошло

С авто все было все в порядке, а вот гражданин – получатель услуги числился в розыске.

Источник фото: hsc.gov.ua

На Николаевщине оказание услуги по перерегистрации автомобиля закончилось вызовом полиции.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, в сервисный центр Вознесенска обратился посетитель для перерегистрации автомобиля VOLVO S60.

«Администратор начал проверку автомобиля по имеющимся базам и обнаружил, что с ним все хорошо. А вот гражданин – получатель услуги значится в розыске», - говорится в сообщении.

Следовательно, регистрационные действия приостановили, а все материалы дела передали сотрудникам полиции.

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