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На Мальті заарештували чоловіка за погрози та відправку наркотиків єврокомісарці Гелені Даллі

21:12, 11 вересня 2024
Мальтієць затриманий за погрози єврокомісарці Гелені Даллі, а також він залишів наркотики біля її будинку.
На Мальті заарештували чоловіка за погрози та відправку наркотиків єврокомісарці Гелені Даллі
Джерело фото: The Times of Malta
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Мальтійська поліція затримала 30-річного чоловіка за підозрою у відправленні погрозливої записки та пакету з наркотиками до будинку єврокомісарки Гелени Даллі. Про це повідомляє The Times of Malta.

Інцидент стався наприкінці липня. Невідомий чоловік під'їхав до будинку Даллі та залишив на вулиці пакет, в якому пізніше виявили канабіс і записку з погрозами. У повідомленні, написаному з помилкою англійською мовою, йшлося: «Наступного разу я буду готовий дістати щось для дітей».

За інформацією видання, затриманий раніше притягувався до відповідальності за домагання до жінки. Наразі залишається невідомим, чи висунуть йому офіційні звинувачення.

Гелена Даллі, яка завершує свій термін на посаді єврокомісарки з питань рівності, підтвердила факт інциденту. Мальта вже номінувала її наступника — 34-річного Гленна Мікаллефа, який має досвід роботи в Брюсселі.

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