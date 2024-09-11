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У Києві поліція склала протоколи на батьків школярів, які змусили 11-річного учня прибирати вбиральню

21:30, 11 вересня 2024
Поліція Києва провела профілактичну роботу з учнями, які принижували однокласника.
У Києві поліція склала протоколи на батьків школярів, які змусили 11-річного учня прибирати вбиральню
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Поліція Києва провела профілактичні бесіди з учнями, які змусили 11-річного хлопчика прибирати шкільну вбиральню, та склала протоколи на їхніх батьків. За невиконання батьківських обов'язків їм загрожує штраф. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент став відомий після того, як поліцейські виявили відео у телеграм-каналі, де група семикласників примушує молодшого учня до прибирання. Один із школярів знімав відео, яке згодом було опубліковане в мережі.

Ювенальні поліцейські Голосіївського району швидко ідентифікували навчальний заклад та всіх учасників інциденту. Після спільної розмови з адміністрацією школи, діти визнали свою провину та пообіцяли більше не принижувати інших.

Батьків трьох учасників події притягнули до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків щодо виховання дітей), що передбачає штраф.

Поліція закликала батьків приділяти більше уваги вихованню дітей і вчити їх поважати оточуючих, а також повідомляти про такі випадки вчителям або правоохоронцям.

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