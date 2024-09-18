Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области существует риск загрязнения водоемов из-за наводнений в соседних странах

14:10, 18 сентября 2024
Причиной загрязнения источников водоснабжения сложные погодные условия в соседних странах: Молдове, Румынии, Польше и Чехии.
В Одесской области существует риск загрязнения водоемов из-за наводнений в соседних странах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за неблагоприятных погодных условий в Молдове, Румынии, Польше и Чехии существует угроза загрязнения поверхностных водоемов. Это касается рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, которые снабжают питьевой водой определенную часть населения Одесской области. Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

Для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций, Одесский областной центр контроля и профилактики болезней усилил ряд мер, а именно:

  • мониторинг по качеству питьевого водоснабжения, осуществляемого из поверхностных водоемов Одесской области
  • постоянный контроль за состоянием здоровья населения области
  • санитарно-образовательная работа среди населения о важности соблюдения гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.

Специалисты заверили, что ситуация находится под постоянным контролем, в случае изменений – проинформируют дополнительно.

Напомним, на днях секретарь Черниговского городского совета сообщил, что загрязненная вода из реки Сейм, которая протекает по рф и впадает в реку Десна, может дойти до Чернигова. Впоследствии в Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, загрязнение Сейма - результат сброса нечистот с российского сахарного завода.

В Чернигове были зафиксированы худшие пробы воды из-за загрязнения, которое распространяется по реке Десна. По данным Министерства защиты окружающей среды, по состоянию на 11 сентября загрязнение достигло села Ладинка в Черниговской области. 

Министерство предостерегало, что загрязненная вода может достичь Киевщины.

Киевводоканал заявил, что скорректирует процесс водоподготовки в случае необходимости.

А в случае опасности киевлян предупредят за сутки - КГГА объяснила, что будет делать с отравлением рек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава ВСП Григорий Усик призвал делегатов съезда судей не срывать голосование за нового судью КСУ, потому что это требование международных партнеров

Председатель ВСП Григорий Усик объяснил делегатам съезда, что они должны проголосовать за нового судью КСУ и не должны возмущаться уровнем финансового обеспечения судов.

Глава Совета судей объяснил, откуда в проекте бюджета появилась норма о премиях судьям

Кабмин предлагает такую лазейку, чтобы не увеличивать пенсии судьям в отставке, ведь средств на это нет.

В Верховной Раде зарегистрировали новый проект об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием

Иностранные доноры за принятие реформы соглашений коррупционеров со следствием могут дать средства.

Давид Арахамия внес проект постановления о переходе Марьяны Безуглой в комитет внешней политики

Марьяна Безуглая отмечает, что о таком переходе она попросила сама.

XX съезд судей Украины – текстовая и онлайн трансляция, день первый

Выборы судьи Конституционного Суда, утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді