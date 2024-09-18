В Одесской области существует риск загрязнения водоемов из-за наводнений в соседних странах

Причиной загрязнения источников водоснабжения сложные погодные условия в соседних странах: Молдове, Румынии, Польше и Чехии.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Молдове, Румынии, Польше и Чехии существует угроза загрязнения поверхностных водоемов. Это касается рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, которые снабжают питьевой водой определенную часть населения Одесской области. Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

Для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций, Одесский областной центр контроля и профилактики болезней усилил ряд мер, а именно:

мониторинг по качеству питьевого водоснабжения, осуществляемого из поверхностных водоемов Одесской области

постоянный контроль за состоянием здоровья населения области

санитарно-образовательная работа среди населения о важности соблюдения гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.

Специалисты заверили, что ситуация находится под постоянным контролем, в случае изменений – проинформируют дополнительно.

Напомним, на днях секретарь Черниговского городского совета сообщил, что загрязненная вода из реки Сейм, которая протекает по рф и впадает в реку Десна, может дойти до Чернигова. Впоследствии в Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, загрязнение Сейма - результат сброса нечистот с российского сахарного завода.

В Чернигове были зафиксированы худшие пробы воды из-за загрязнения, которое распространяется по реке Десна. По данным Министерства защиты окружающей среды, по состоянию на 11 сентября загрязнение достигло села Ладинка в Черниговской области.

Министерство предостерегало, что загрязненная вода может достичь Киевщины.

Киевводоканал заявил, что скорректирует процесс водоподготовки в случае необходимости.

А в случае опасности киевлян предупредят за сутки - КГГА объяснила, что будет делать с отравлением рек.

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