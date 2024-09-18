Полиция Киева опровергла фейк о задержании военных

Полиция сообщила, что в Святошинском районе задержали не военнослужащих, а воров.

Полиция Киева опровергла информацию, распространяющуюся в столичных телеграм-каналах, о якобы задержании военных. Как оказалось, в Святошинском районе Киева оперативники задержали двух человек, которые занимались квартирными кражами. Один из них использовал военную форму для маскировки, но ни один из задержанных не имеет никакого отношения к Силам обороны Украины.

Детали задержания и дополнительная информация будет обнародована позже.

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