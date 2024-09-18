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Поліція Києва спростувала фейк про затримання військових

15:22, 18 вересня 2024
Поліція повідомила, що у Святошинському районі затримали не військовослужбовців, а крадіїв.
Поліція Києва спростувала фейк про затримання військових
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Поліція Києва спростувала інформацію, що шириться в столичних телеграм-каналах, про нібито затримання військових. Як виявилося, у Святошинському районі Києва оперативники затримали двох осіб, які займалися квартирними крадіжками. Один з них використовував військову форму для маскування, але жоден з затриманих не має жодного стосунку до Сил оборони України.

Деталі затримання та додаткову інформацію буде оприлюднено пізніше.

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