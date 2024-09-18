У Верховній Раді зареєстрували новий проект про звільнення корупціонерів шляхом угод зі слідством

Іноземні донори за прийняття реформи угод корупціонерів зі слідством можуть дати кошти.

Верховна Рада розгляне нову версію законопроекту про звільнення корупціонерів шляхом укладення угод зі слідством. При цьому за певних умов угода про визнання винуватості може бути укладена навіть з організатором злочину. Відповідний законопроект 12039 зареєстрували у парламенті 17 вересня народні депутати Давид Арахамія, Анастасія Радіна, Олександра Устінова, Сергій Іонушас та інші. Проект отримав схвалення від громадських антикорупційних організацій.

Як зазначила голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, справедливий механізм угод зі слідством — це зобов'язання перед ЄС, від виконання якого залежить отримання щонайменше 350 мільйонів євро фінансової допомоги у бюджет. Тобто, Україна має ухвалити цей закон, аби отримати кошти від іноземних партнерів.

Як вказують автори законопроекту, одним із важливих механізмів прискорення досудових розслідувань, є угоди про визнання винуватості. Удосконалення інституту угод про визнання винуватості зумовлюється ефективністю такого «альтернативного» способу вирішення кримінально-правових конфліктів. Проте на сьогодні законодавче регулювання таких угод в Україні має певні обмеження для досудового слідства, суду та самих підозрюваних та обвинувачених.

Укладення угод є запорукою пришвидшення здійснення кримінального провадження.

Отже, проектом пропонується доповнити ч. 3 статті 53 Кримінального кодексу нормами, які передбачають, що додаткове покарання у виді штрафу може бути призначене у разі, коли воно не передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, виключно у випадку затвердження судом угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Розмір штрафу визначається судом у таких межах:

від 340 000 грн до 2 040 000 грн – у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 2 040 000 грн до 4 590 000 грн – у разі вчинення тяжкого злочину;

від 4 590 000 грн до 102 000 000 грн - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Передбачено внести зміни до статті 65 КК та доповнити кодекс статею 69-2, передбачивши можливість призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, у випадках укладання угоди про визнання винуватості щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Також пропонується встановити можливість застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням у випадках укладання угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією (зміни до статті 77 КК).

Змінами до статті 469 Кримінального процесуального кодексу уточнюються підстави для укладання угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема визначаються такі підстави:

корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи чи осіб у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані);

корупційних кримінальних проступків, нетяжких або тяжких корупційних злочинів, а також кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією у разі відсутності ознак співучасті у вчиненні цих злочинів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, і за умови повного відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).

Також змінами до цієї статті передбачається, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим, який є організатором злочину, не може бути укладена у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, за винятком випадку укладання угоди на підставі пункту 2 цієї частини та за умови викриття ним іншого організатора корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Змінами до статті 470 КПК пропонується встановити додатковий механізм погодження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією керівником відповідного органу прокуратури. А саме:

1) щодо кримінальних проступків або нетяжкого злочину – за погодженням з першим заступником Генпрокурора або заступником Генпрокурора, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником;

2) щодо тяжкого злочину – за погодженням з Генпрокурором або його першим заступником чи заступником, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником;

3) щодо особливо тяжкого злочину – за погодженням з Генпрокурором або його першим заступником чи заступником;

4) щодо кримінальних проступків або нетяжкого злочину, досудове розслідування якого здійснюється детективами НАБУ або яке було направлено до суду прокурором САП – за погодженням із керівником САП або його першим заступником чи заступником, керівником підрозділу САП;

5) щодо тяжкого злочину, досудове розслідування якого здійснюється детективами НАБУ або яке було направлено до суду прокурором САП – за погодженням із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або його першим заступником чи заступником;

6) щодо особливо тяжкого злочину, досудове розслідування якого здійснюється детективами НАБУ або яке було направлено до суду прокурором САП – за погодженням із керівником САП.

Також пропонується внесення змін до статті 474 КПК щодо удосконалення судового розгляду та затвердження угоди про визнання винуватості та надання можливості внесення зміни до укладеної угоди до моменту видалення суду до нарадчої кімнати.

Автор: Наталя Мамченко

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