Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів

21:41, 18 вересня 2024
Дівчата віком 15 і 16 років діяли за вказівками так званого «куратора», який обіцяв їм винагороду.
На Полтавщині викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині правоохоронці викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, поліція встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України.

Неповнолітні діяли за вказівками так званого «куратора», який обіцяв їм винагороду.

«Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер», –  повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

«Ворог використовує різні методи для дестабілізації ситуації в Україні. Поліція закликає вас бути пильними та не піддаватися на провокації спецслужб рф, які намагаються підбурити до злочинних дій та підірвати нашу безпеку.

Пам’ятайте: вчинення злочинів, спрямованих на перешкоджання діяльності Сил безпеки та оборони України, є серйозним порушенням закону. За такі дії передбачено позбавлення волі. Не ламайте собі життя та пояснюйте про відповідальність дітям!» — наголосили у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду

З'їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею КСУ.

З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.

XX з’їзд суддів України – текстова та онлайн трансляція, день перший

Вибори судді Конституційного Суду, затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

Голова ВРП Григорій Усик закликав делегатів з’їзду суддів не зривати голосування за нового суддю КСУ, бо це вимога міжнародних партнерів

Голова ВРП Григорій Усик пояснив делегатам з’їзду, що вони повинні проголосувати за нового суддю КСУ, і не повинні обурюватися рівнем фінансового забезпечення судів.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді