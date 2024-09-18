На Полтавщині викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів

Дівчата віком 15 і 16 років діяли за вказівками так званого «куратора», який обіцяв їм винагороду.

На Полтавщині правоохоронці викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, поліція встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України.

Неповнолітні діяли за вказівками так званого «куратора», який обіцяв їм винагороду.

«Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер», – повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

«Ворог використовує різні методи для дестабілізації ситуації в Україні. Поліція закликає вас бути пильними та не піддаватися на провокації спецслужб рф, які намагаються підбурити до злочинних дій та підірвати нашу безпеку.

Пам’ятайте: вчинення злочинів, спрямованих на перешкоджання діяльності Сил безпеки та оборони України, є серйозним порушенням закону. За такі дії передбачено позбавлення волі. Не ламайте собі життя та пояснюйте про відповідальність дітям!» — наголосили у поліції.

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