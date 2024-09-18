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За ексголову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка внесли заставу у 30 мільйонів гривень

13:18, 18 вересня 2024
За Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави у справі про завдання збитків під час ремонту доріг на суму понад 286 млн гривень.
За ексголову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка внесли заставу у 30 мільйонів гривень
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За колишнього голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка внесли заставу у 30 млн грн.  Наразі невідомо, чи буде оскаржене вказане рішення.

Нагадаємо, 17 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків. 

Його, а також інших колишніх високопосадовців Дніпропетровщини підозрюють у можливих зловживаннях під час ремонту доріг, внаслідок чого завдано збитків на суму понад 286 млн грн. 

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