За ексголову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка внесли заставу у 30 мільйонів гривень

За Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави у справі про завдання збитків під час ремонту доріг на суму понад 286 млн гривень.

За колишнього голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка внесли заставу у 30 млн грн. Наразі невідомо, чи буде оскаржене вказане рішення.

Нагадаємо, 17 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

Його, а також інших колишніх високопосадовців Дніпропетровщини підозрюють у можливих зловживаннях під час ремонту доріг, внаслідок чого завдано збитків на суму понад 286 млн грн.

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