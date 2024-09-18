Готель «Україна» в центрі Києва продано на аукціоні за 2,5 млрд гривень

ТОВ «ОЛА ФАЙН» виграло аукціон за готель «Україна».

Джерело фото: Kyiv City Guide

Державний готель «Україна» в Києві був проданий на онлайн-аукціоні за 2,5 млрд гривень. Торги вперше проводилися через платформу «Прозорро.Продажі», повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

На аукціоні змагалися три учасники, і вартість готелю зросла з початкових 1,048 млрд гривень до фінальних 2,512 млрд гривень. Переможцем аукціону стала компанія ТОВ «ОЛА ФАЙН», статутний капітал якої складає 768 тисяч гривень. Єдиним акціонером цієї компанії є інвестиційний фонд «АРС КЕПІТАЛ», а кінцевим власником є Максим Кріппа, громадянин України, зареєстрований в ОАЕ.

ТОВ «ОЛА ФАЙН» вже володіє бізнес-центром «Парус» у Києві, що є одним з великих об’єктів нерухомості в столиці.

Переможець торгів має 30 робочих днів для сплати зазначеної суми. Після цього компанія повинна виконати всі умови приватизації, зокрема погасити борги з заробітної плати та перед бюджетом, забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до трудового законодавства, не звільняти працівників готелю протягом шести місяців і зберегти основний вид діяльності підприємства.

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