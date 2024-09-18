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Гостиница «Украина» в центре Киева продана на аукционе за 2,5 млрд гривен

16:34, 18 сентября 2024
ООО «ОЛА ФАЙН» выиграло аукцион за гостиницу «Украина».
Гостиница «Украина» в центре Киева продана на аукционе за 2,5 млрд гривен
Источник фото: Kyiv City Guide
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Государственная гостиница «Украина» в Киеве была продана на онлайн-аукционе за 2,5 млрд гривен. Торги впервые проводились через платформу «Прозорро.Продажи», сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

На аукционе соревновались три участника, и стоимость отеля выросла с начальных 1,048 млрд гривен до финальных 2,512 млрд гривен. Победителем аукциона стала компания ООО «ОЛА ФАЙН», уставный капитал которой составляет 768 тысяч гривен. Единственным акционером этой компании является инвестиционный фонд «АРС КЕПИТАЛ», а конечным владельцем является Максим Криппа, гражданин Украины, зарегистрированный в ОАЭ.

ООО «ОЛА ФАЙН» уже владеет бизнес-центром «Парус» в Киеве, который является одним из крупных объектов недвижимости в столице.

Победитель торгов имеет 30 рабочих дней для уплаты указанной суммы. После этого компания должна выполнить все условия приватизации, в частности погасить долги по заработной плате и перед бюджетом, обеспечить социальные гарантии работникам в соответствии с трудовым законодательством, не увольнять работников отеля в течение шести месяцев и сохранить основной вид деятельности предприятия.

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