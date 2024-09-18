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Турецкие банки массово отказывают в платежах российским компаниям в ЕС

16:16, 18 сентября 2024
Турция усложняет платежи для российских фирм из-за опасений санкций.
Турецкие банки массово отказывают в платежах российским компаниям в ЕС
Фото из открытых источников
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Турецкие банки начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Европейский Союз и другие страны, сообщают росСМИ.

Как отмечают источники среди импортеров и посредников, подобная ситуация наблюдалась в начале года, когда турецкие банки, подобно кредитным организациям других стран, опасались вторичных санкций США за сотрудничество с российскими компаниями. Тогда транзакции постепенно восстановились, но проблемы снова возникли этим летом.

Европейские банки время от времени отказываются принимать платеж из Турции за товары в пользу российских поставщиков. Один из импортеров отмечает, что при попытке заплатить за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил перевести деньги через другую страну.

Усиленное внимание европейских кредитных организаций заставило турецкие банки отказывать в проведении транзитных платежей уже в начале сентября. Согласно информации, даже предоставление дополнительных документов по поставкам не решает проблему.

Вероятной причиной может быть растущее опасение турецких банков относительно возможных санкций или повышенные требования со стороны их банков-корреспондентов. Турецкий государственный банк Emlak Katılım, который формально не проводит транзитных платежей, ввел дополнительную комиссию за эти операции на фоне отказа других кредитных организаций, хотя ее размер позволяют себе только крупные компании.

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