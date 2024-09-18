Турецькі банки масово відмовляють у платежах російським компаніям до ЄС

Туреччина ускладнює платежі для російських фірм через побоювання санкцій.

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Турецькі банки почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Європейського Союзу та інших країн, повідомляють росЗМІ.

Як зазначають джерела серед імпортерів та посередників, подібна ситуація спостерігалася на початку року, коли турецькі банки, подібно до кредитних організацій інших країн, побоювалися вторинних санкцій США за співпрацю з російськими компаніями. Тоді транзакції поступово відновилися, але проблеми знову виникли цього літа.

Європейські банки час від часу відмовляються приймати платіж з Туреччини за товари на користь російських постачальників. Один з імпортерів зазначає, що при спробі заплатити за товар через Туреччину постачальник з Болгарії попросив перевести гроші через іншу країну.

Посилена увага європейських кредитних організацій змусила турецькі банки відмовляти у проведенні транзитних платежів вже на початку вересня. Згідно з інформацією, навіть надання додаткових документів щодо постачання не вирішує проблему.

Вірогідною причиною може бути зростаюче побоювання турецьких банків щодо можливих санкцій або підвищені вимоги з боку їхніх банків-кореспондентів. Турецький державний банк Emlak Katılım, який формально не проводить транзитних платежів, запровадив додаткову комісію за ці операції на фоні відмови інших кредитних організацій, хоча її розмір дозволяють собі тільки великі компанії.

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