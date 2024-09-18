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За экс-главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко внесли залог в 30 миллионов гривен

13:18, 18 сентября 2024
За Валентина Резниченко внесли 30 миллионов гривен залога по делу об убытках при ремонте дорог на сумму более 286 млн гривен.
За экс-главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко внесли залог в 30 миллионов гривен
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За бывшего главу Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко внесли залог в 30 млн грн. Пока неизвестно, будет ли обжаловано указанное решение.

Напомним, 17 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн, а также возложил на нее ряд обязанностей.

Его, а также других бывших высокопоставленных должностных лиц Днепропетровщины подозревают в возможных злоупотреблениях во время ремонта дорог с причинением убытков на сумму более 286 млн грн.

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