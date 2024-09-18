За экс-главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко внесли залог в 30 миллионов гривен

За Валентина Резниченко внесли 30 миллионов гривен залога по делу об убытках при ремонте дорог на сумму более 286 млн гривен.

За бывшего главу Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко внесли залог в 30 млн грн. Пока неизвестно, будет ли обжаловано указанное решение.

Напомним, 17 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн, а также возложил на нее ряд обязанностей.

Его, а также других бывших высокопоставленных должностных лиц Днепропетровщины подозревают в возможных злоупотреблениях во время ремонта дорог с причинением убытков на сумму более 286 млн грн.

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