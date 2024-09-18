В Полтавской области разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей

Девушки в возрасте 15 и 16 лет действовали по указаниям так называемого «куратора», обещавшего им вознаграждение.

В Полтавской области правоохранители разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей. Об этом сообщает полиция региона.

Так, полиция установила личности двух девушек в возрасте 15 и 16 лет, которые причастны к поджогу автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд Вооруженных Сил Украины.

Несовершеннолетние действовали по указаниям так называемого «куратора», обещавшего им вознаграждение.

«Оперативщики полиции выяснили, что одна из девушек получила предложение заработать легкие деньги за поджог автомобилей военных или скорой помощи, или полиции от парня, с которым познакомилась через мессенджер», – сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачев.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком до восьми лет.

«Враг использует разные методы для дестабилизации ситуации в Украине. Полиция призывает вас быть бдительными и не поддаваться на провокации спецслужб России, которые пытаются подстрекнуть к преступным действиям и взорвать нашу безопасность.

Помните: совершение преступлений, направленных на препятствование деятельности сил безопасности и обороны Украины, является серьезным нарушением закона. За такие действия предусмотрено лишение свободы. Не ломайте себе жизнь и объясняйте ответственность детям!» — отметили в полиции.

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