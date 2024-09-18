В Верховной Раде зарегистрировали новый проект об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием

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13:46, 18 сентября 2024
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Верховная Рада рассмотрит новую версию законопроекта об освобождении коррупционеров путем заключения соглашений со следствием. При этом при определенных условиях соглашение о признании виновности может быть заключено даже с организатором преступления. Соответствующий законопроект 12039 года зарегистрировали в парламенте 17 сентября народные депутаты Давид Арахамия, Анастасия Радина, Александра Устинова, Сергей Ионушас и другие. Проект получил одобрение от общественных антикоррупционных организаций.

Как отметила председатель Антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, справедливый механизм соглашений со следствием — это обязательство перед ЕС, от выполнения которого зависит получение не менее 350 миллионов евро финансовой помощи в бюджет. То есть Украина должна принять этот закон, чтобы получить средства от иностранных партнеров.

Как указывают авторы законопроекта, одним из важных механизмов ускорения досудебных расследований является соглашение о признании виновности. Совершенствование института соглашений о признании виновности обуславливается эффективностью такого «альтернативного» способа разрешения уголовно-правовых конфликтов. Однако на сегодняшний день законодательное регулирование таких соглашений в Украине имеет определенные ограничения для досудебного следствия, суда и самих подозреваемых и обвиняемых.

Заключение соглашений является залогом ускорения уголовного производства.

Следовательно, проектом предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса нормами, предусматривающими, что дополнительное наказание в виде штрафа может быть назначено в случае, если оно не предусмотрено в санкции статьи (санкции части статьи) Особой части УК исключительно в случае утверждения судом соглашения о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям или уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией.

Размер штрафа определяется судом в следующих пределах:

  • от 340 000 грн. до 2 040 000 грн. – в случае совершения нетяжкого преступления;
  • от 2 040 000 грн. до 4 590 000 грн. – в случае совершения тяжкого преступления;
  • от 4 590 000 грн до 102 000 000 грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Предусмотрено внести изменения в статью 65 УК и дополнить кодекс статьей 69-2, предусмотрев возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, в случаях заключения соглашения о признании виновности в отношении коррупционных уголовных преступлений или уголовных преступлений, связанных с коррупцией.

Также предлагается установить возможность применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества в случае освобождения лица от отбывания наказания с испытанием в случаях заключения соглашения о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям или уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией (изменения к статье 77 КК).

Изменениями к статье 469 Уголовного процессуального кодекса уточняются основания для заключения соглашения о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям или уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, в частности определяются следующие основания:

  • коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией при уличении подозреваемым или обвиняемым другого лица или лиц в совершении любого коррупционного уголовного правонарушения или уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, и если информация о совершении таким лицом уголовного правонарушения будет подтверждена доказательствами, и при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещение подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного вреда (если такой ущерб или ущерб был причинен);
  • коррупционных уголовных проступков, нетяжких или тяжких коррупционных преступлений, а также уголовных правонарушений, связанных с коррупцией в случае отсутствия признаков соучастия в совершении этих преступлений, что подтверждается материалами уголовного производства, и при условии полного возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного (если такой ущерб или ущерб был нанесен).

Также изменениями в настоящей статье предусматривается, что соглашение о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым, являющимся организатором преступления, не может быть заключено в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, за исключением случая заключения соглашения на основании пункта 2 этой части и при уличении им другого организатора коррупционного уголовного правонарушения или уголовного правонарушения, связанного с коррупцией.

Изменениями к статье 470 УПК предлагается установить дополнительный механизм согласования соглашения о признании виновности между прокурорами и подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией руководителем соответствующего органа прокуратуры. А именно:

1) в отношении уголовных проступков или нетяжкого преступления – по согласованию с первым заместителем Генпрокурора или заместителем Генпрокурора, руководителем областной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем;

2) относительно тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором или его первым заместителем или заместителем, руководителем областной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем;

3) в отношении особо тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором или его первым заместителем или заместителем;

4) в отношении уголовных проступков или нетяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем САП или его первым заместителем или заместителем, руководителем подразделения САП;

5) в отношении тяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем;

6) в отношении особо тяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем САП.

Также предлагается внесение изменений в статью 474 УПК об усовершенствовании судебного разбирательства и утверждении соглашения о признании виновности и предоставлении возможности внесения изменения в заключенное соглашение до момента удаления суда в совещательную комнату.

Автор: Наталья Мамченко 

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