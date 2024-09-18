В Верховной Раде зарегистрировали новый проект об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием

Верховная Рада рассмотрит новую версию законопроекта об освобождении коррупционеров путем заключения соглашений со следствием. При этом при определенных условиях соглашение о признании виновности может быть заключено даже с организатором преступления. Соответствующий законопроект 12039 года зарегистрировали в парламенте 17 сентября народные депутаты Давид Арахамия, Анастасия Радина, Александра Устинова, Сергей Ионушас и другие. Проект получил одобрение от общественных антикоррупционных организаций.
Как отметила председатель Антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, справедливый механизм соглашений со следствием — это обязательство перед ЕС, от выполнения которого зависит получение не менее 350 миллионов евро финансовой помощи в бюджет. То есть Украина должна принять этот закон, чтобы получить средства от иностранных партнеров.
Как указывают авторы законопроекта, одним из важных механизмов ускорения досудебных расследований является соглашение о признании виновности. Совершенствование института соглашений о признании виновности обуславливается эффективностью такого «альтернативного» способа разрешения уголовно-правовых конфликтов. Однако на сегодняшний день законодательное регулирование таких соглашений в Украине имеет определенные ограничения для досудебного следствия, суда и самих подозреваемых и обвиняемых.
Заключение соглашений является залогом ускорения уголовного производства.
Следовательно, проектом предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса нормами, предусматривающими, что дополнительное наказание в виде штрафа может быть назначено в случае, если оно не предусмотрено в санкции статьи (санкции части статьи) Особой части УК исключительно в случае утверждения судом соглашения о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям или уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией.
Размер штрафа определяется судом в следующих пределах:
Предусмотрено внести изменения в статью 65 УК и дополнить кодекс статьей 69-2, предусмотрев возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, в случаях заключения соглашения о признании виновности в отношении коррупционных уголовных преступлений или уголовных преступлений, связанных с коррупцией.
Также предлагается установить возможность применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества в случае освобождения лица от отбывания наказания с испытанием в случаях заключения соглашения о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям или уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией (изменения к статье 77 КК).
Изменениями к статье 469 Уголовного процессуального кодекса уточняются основания для заключения соглашения о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям или уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, в частности определяются следующие основания:
Также изменениями в настоящей статье предусматривается, что соглашение о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым, являющимся организатором преступления, не может быть заключено в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, за исключением случая заключения соглашения на основании пункта 2 этой части и при уличении им другого организатора коррупционного уголовного правонарушения или уголовного правонарушения, связанного с коррупцией.
Изменениями к статье 470 УПК предлагается установить дополнительный механизм согласования соглашения о признании виновности между прокурорами и подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией руководителем соответствующего органа прокуратуры. А именно:
1) в отношении уголовных проступков или нетяжкого преступления – по согласованию с первым заместителем Генпрокурора или заместителем Генпрокурора, руководителем областной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем;
2) относительно тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором или его первым заместителем или заместителем, руководителем областной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем;
3) в отношении особо тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором или его первым заместителем или заместителем;
4) в отношении уголовных проступков или нетяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем САП или его первым заместителем или заместителем, руководителем подразделения САП;
5) в отношении тяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем;
6) в отношении особо тяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем САП.
Также предлагается внесение изменений в статью 474 УПК об усовершенствовании судебного разбирательства и утверждении соглашения о признании виновности и предоставлении возможности внесения изменения в заключенное соглашение до момента удаления суда в совещательную комнату.
Автор: Наталья Мамченко
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