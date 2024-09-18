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В Instagram появятся подростковые аккаунты, в которых изменять настройки смогут только родители

17:46, 18 сентября 2024
Учетные записи подростков станут частными и получат ограничения на сообщения и чувствительный контент.
В Instagram появятся подростковые аккаунты, в которых изменять настройки смогут только родители
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Соцсеть Instagram создаст подростковые аккаунты для пользователей моложе 18 лет. У них будет высокая степень защиты. Об этом сообщает Meta.

Подростковые аккаунты будут создаваться автоматически. У них будут встроенные средства защиты - ограничения пользователей, которые могут контактировать с подростками, и контент, которые они будут видеть. Детям до 16 лет потребуется разрешение родителей, чтобы изменить любую из настроек.

«Мы понимаем беспокойство родителей, и именно поэтому переосмысливаем наши приложения для подростков, создавая новые подростковые аккаунты. Этот новый опыт призван поддержать родителей и придать им уверенность, что их дети находятся в безопасности благодаря надлежащей защите», - говорится в сообщении.

Среди новых настроек для подростковых аккаунтов:

  • по умолчанию аккаунты будут частными;
  • сообщения можно получать только от пользователей, на которых подростки подписаны;
  • ограничение чувствительного контента;
  • фильтрация оскорбительных слов в комментариях и частных сообщениях;
  • ежедневные напоминания о выходе из соцсети спустя час пользования;
  • режим сна с 22:00 до 07:00.

«Мы планируем создать аккаунты для подростков в течение 60 дней в США, Великобритании, Канаде и Австралии, а в Европейском Союзе начнем создавать аккаунты для подростков позже этого года», - добавили в Meta.

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