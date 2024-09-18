В Instagram появятся подростковые аккаунты, в которых изменять настройки смогут только родители

Соцсеть Instagram создаст подростковые аккаунты для пользователей моложе 18 лет. У них будет высокая степень защиты. Об этом сообщает Meta.
Подростковые аккаунты будут создаваться автоматически. У них будут встроенные средства защиты - ограничения пользователей, которые могут контактировать с подростками, и контент, которые они будут видеть. Детям до 16 лет потребуется разрешение родителей, чтобы изменить любую из настроек.
«Мы понимаем беспокойство родителей, и именно поэтому переосмысливаем наши приложения для подростков, создавая новые подростковые аккаунты. Этот новый опыт призван поддержать родителей и придать им уверенность, что их дети находятся в безопасности благодаря надлежащей защите», - говорится в сообщении.
Среди новых настроек для подростковых аккаунтов:
«Мы планируем создать аккаунты для подростков в течение 60 дней в США, Великобритании, Канаде и Австралии, а в Европейском Союзе начнем создавать аккаунты для подростков позже этого года», - добавили в Meta.
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