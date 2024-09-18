Google виграв суд проти антимонопольного штрафу Євросоюзу на €1,49 мільярда

Штраф наклали пʼять років тому через те, що компанія створювала перешкоди конкурентам у сфері пошукової реклами.

Американський техногігант Google виграв апеляцію проти антимонопольного штрафу Євросоюзу на €1,49 мільярда. Про це повідомляє Reuters.

Мільярдний штраф наклали пʼять років тому через те, що компанія створювала перешкоди конкурентам у сфері пошукової реклами.

Так, у 2019 році Єврокомісія постановила, що Google зловживав домінуючим становищем на ринку і не дозволяв вебсайтам використовувати інших брокерів для розміщення реклами, крім своєї платформи AdSense. Незаконна, на думку Єврокомісії, практика тривала у 2006—2016 роках.

Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі погодився з оцінкою Єврокомісії, але скасував штраф.

Google зазначив, що змінив умови контрактів, які потрапляють під штраф, у 2016 році — тобто ще до рішення Комісії.

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