Практика судів
  1. У світі

Google виграв суд проти антимонопольного штрафу Євросоюзу на €1,49 мільярда

18:04, 18 вересня 2024
Штраф наклали пʼять років тому через те, що компанія створювала перешкоди конкурентам у сфері пошукової реклами.
Google виграв суд проти антимонопольного штрафу Євросоюзу на €1,49 мільярда
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський техногігант Google виграв апеляцію проти антимонопольного штрафу Євросоюзу на €1,49 мільярда. Про це повідомляє Reuters.

Мільярдний штраф наклали пʼять років тому через те, що компанія створювала перешкоди конкурентам у сфері пошукової реклами.

Так, у 2019 році Єврокомісія постановила, що Google зловживав домінуючим становищем на ринку і не дозволяв вебсайтам використовувати інших брокерів для розміщення реклами, крім своєї платформи AdSense. Незаконна, на думку Єврокомісії, практика тривала у 2006—2016 роках.

Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі погодився з оцінкою Єврокомісії, але скасував штраф.

Google зазначив, що змінив умови контрактів, які потрапляють під штраф, у 2016 році — тобто ще до рішення Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду

З'їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею КСУ.

З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.

XX з’їзд суддів України – текстова та онлайн трансляція, день перший

Вибори судді Конституційного Суду, затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

Голова ВРП Григорій Усик закликав делегатів з’їзду суддів не зривати голосування за нового суддю КСУ, бо це вимога міжнародних партнерів

Голова ВРП Григорій Усик пояснив делегатам з’їзду, що вони повинні проголосувати за нового суддю КСУ, і не повинні обурюватися рівнем фінансового забезпечення судів.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді