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У Києві двоє чоловіків вимагали $12500 неіснуючого IT-боргу, погрожуючи фізичною розправою

23:40, 23 вересня 2024
У Києві двом чоловікам оголосили підозру у вимаганні $12,500 з погрозами насильства.
У Києві двоє чоловіків вимагали $12500 неіснуючого IT-боргу, погрожуючи фізичною розправою
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, двом чоловікам віком 53 та 52 років оголошено підозру у вимаганні з погрозою насильства. Вони вимагали 12 500 доларів США у 34-річного киянина, погрожуючи фізичною розправою. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно зі слідством, підозрювані стверджували, що ці кошти є боргом за IT-послуги, які надавав потерпілий. Після того, як співпраця завершилася, чоловікам було заявлено, що отримані гроші слід повернути у двох частинах до певних термінів.

Під час контрольованої передачі 11 500 доларів США фігурантів затримали відповідно до статті 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 тисяч гривень.

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