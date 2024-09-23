У Києві двоє чоловіків вимагали $12500 неіснуючого IT-боргу, погрожуючи фізичною розправою

У Києві двом чоловікам оголосили підозру у вимаганні $12,500 з погрозами насильства.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, двом чоловікам віком 53 та 52 років оголошено підозру у вимаганні з погрозою насильства. Вони вимагали 12 500 доларів США у 34-річного киянина, погрожуючи фізичною розправою. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно зі слідством, підозрювані стверджували, що ці кошти є боргом за IT-послуги, які надавав потерпілий. Після того, як співпраця завершилася, чоловікам було заявлено, що отримані гроші слід повернути у двох частинах до певних термінів.

Під час контрольованої передачі 11 500 доларів США фігурантів затримали відповідно до статті 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 тисяч гривень.

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