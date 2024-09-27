У Києві відкрили сучасний майданчик для вигулу та дресирування собак, фото

Майданчик облаштували у Святошинському районі.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Святошинському районі столиці на території парку «Совки» відкрили новий сучасний майданчик для вигулу та дресирування собак площею 1 500 кв. м. Про це повідомили у КМДА.

Як зазначається, облаштували його за підтримки меценатів.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, майданчик розділений на окремі зручні зони: територія для вигулу і територія з обладнанням для тренувань. Спеціальні тренувальні снаряди дозволяють власникам займатися зі своїми улюбленцями.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», нещодавно у мережі стартував флешмоб #НекупуйПрихисти, покликаний популяризувати адопцію тварин. Усім, хто вже прихистив кота чи собаку, пропонують поділитися власною історією та розповісти, як життя змінюється після появи улюбленця, взятого з притулку чи вулиці.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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