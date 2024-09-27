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Как оплатить услуги сервисных центров МВД онлайн – где искать реквизиты

23:57, 27 сентября 2024
Формируя платеж, очень важно внимательно вводить информацию, чтобы уплаченные средства пошли по назначению.
Как оплатить услуги сервисных центров МВД онлайн – где искать реквизиты
Иллюстративное изображение: Главный сервисный центр МВД
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Услуги сервисных центров МВД не исключение и их также можно быстро и удобно оплатить онлайн. Однако, формируя платеж, очень важно внимательно вводить информацию, чтобы уплаченные средства пошли по назначению.

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, все реквизиты, необходимые для оплаты услуги, размещены на сайте в разделе «УСЛУГИ» на странице «Реквизиты для оплаты и образцы заявлений». Там же можно найти шаблон квитанции оплаты услуг – здесь.

Однако в центре отмечают: в связи с разной стоимостью бланковой продукции и номерных знаков, актуальную информацию для оплаты услуг необходимо уточнять в региональном сервисном центре МВД или территориальном сервисном центре МВД, куда планируете обратиться.

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