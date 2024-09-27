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Войну в Украине нужно остановить, а путин не должен выиграть — первые заявления Трампа и Зеленского на встрече

17:34, 27 сентября 2024
Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с путиным.
Войну в Украине нужно остановить, а путин не должен выиграть — первые заявления Трампа и Зеленского на встрече
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Во время встречи Зеленский заявил, что у него и Трампа есть «общий взгляд на то, что война должна закончиться, путин не может победить, а Украина должна победить».

Трамп повторил заявление о том, что может быстро прекратить войну в Украине, если его изберут.

«У нас очень хорошие отношения, и у меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро», – заявил Трамп.

В ответ на это Зеленский выразил надежду, что с ним отношения у Трампа все же лучше, чем с путиным.

Президент Украины сказал, что хочет обсудить с Трампом свой план победы.

«Прежде всего очень важно поделиться полным планом, всеми нашими шагами, как мы можем укрепить Украину», - подчеркнул Зеленский. 

Трамп сказал, что Зеленский "проходит через невероятные испытания", и "мы обсудим план и посмотрим, к чему сможем прийти".

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