На Сумщине произошло автокатастрофа – столкнулись два грузовика

Сумские правоохранители расследуют ДТП на трассе «Сумы-Конотоп-Батурин».

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Сумские правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера вблизи поселка Степановка на трассе «Сумы-Конотоп-Батурин». Об этом сообщила полиция Сумской области.

Предварительные данные свидетельствуют, что 48-летний водитель автомобиля «Mercedes Sprinter» совершил столкновение со встречным транспортом «Isuzu», за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По факту происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения. Досудебное расследование продолжается.

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