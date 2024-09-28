В Хмельницкой области 38-летний мужчина взорвал гранатой себя и свою знакомую

Предварительно установлено, что у мужчины в руках взорвалась граната.

В Хмельницкой области в одном из сел Дунаевецкой общины от взрыва гранаты погибли 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Предварительно боеприпас сдетонировал, когда пара выясняла отношения. Об этом сообщает полиция области.

Указывается, что правоохранителям позвонил местный житель и сообщил, что в соседнем доме произошел взрыв.

Полицейские безотлагательно выехали на место происшествия и обнаружили в летней кухне тела 28-летней жительницы дома и 38-летнего жителя Дунаевец. Предварительно установлено, что у мужчины в руках взорвалась граната.

По факту убийства и незаконного обращения с боеприпасами следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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