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На Київщині чоловік погрожував знайомому гранатою через ревнощі

07:36, 28 вересня 2024
Поліція Київщини відкрила справу на чоловіка за погрози гранатою.
На Київщині чоловік погрожував знайомому гранатою через ревнощі
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Поліція Київщини повідомила про підозру 36-річному мешканцю Славутича, який погрожував знайомому гранатою через ревнощі до своєї співмешканки. Інцидент стався 25 вересня, коли місцевий житель звернувся до поліції, ставши свідком погроз. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що суперечка між зловмисником та його знайомим виникла на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту чоловік дістав гранату і почав погрожувати застосувати її.

Слідство з'ясувало особу підозрюваного, який раніше мав проблеми з законом. Під час обшуку у його квартирі було вилучено осколковий фугасний запалювальний снаряд та корпус гранати Ф-1 із запалом, які він закопав у лісосмузі.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому оголошено підозру за незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) та погрози вбивством (ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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