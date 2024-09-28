Прогноз магнитных бурь на октябрь – что ждать метеозависимым людям

С 10 октября ожидается пик солнечной активности.

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Работники солнечных лабораторий, которые постоянно наблюдают за активностью Солнца, предупреждают о магнитных бурях, которые могут негативно повлиять на людей, зависимых от погодных условий. Во время периодов высокой солнечной активности наша звезда выбрасывает энергию в космос, что на Земле приводит к возникновению магнитных бурь. Об этом пишет УНИАН.

В октябре 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Первая сильная магнитная буря прогнозируется с 3 по 6 октября. В начале этот природный феномен достигнет силы 4 балла, а впоследствии поднимется до 5. Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 10 по 12 октября, когда мощность бури возрастет до 6 баллов.

Слабая однодневная буря прогнозируется 17 октября, а с 22 по 26 октября ожидается длительная, но слабая буря (не выше 4 баллов). Последний выброс солнечной энергии в этом месяце ожидается 29 октября с мощностью 4 балла.

Важно отметить, что этот прогноз может меняться, поскольку предсказать поведение Солнца на длительный период является сложной задачей. Метеозависимые люди, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, могут испытывать ухудшение самочувствия во время бури. Частыми симптомами являются головокружение, головная боль, тошнота, боль в мышцах, бессонница и раздражительность.

Для облегчения состояния в дни магнитных бурь рекомендуется придерживаться здорового образа жизни: избегать алкоголя, энергетических напитков и жирной пищи, избегать конфликтов, соблюдать режим сна и поддерживать физическую активность. Если состояние здоровья ухудшается, стоит обратиться к врачу.

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