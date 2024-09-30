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Институту национальной памяти не хватает средств в проекте бюджета на 2025 год — комитет направит предложения Минфину

07:40, 30 сентября 2024
На Институт национальной памяти в проекте бюджета предусмотрено 69,9 млн грн, что на 4 млн грн меньше, чем в 2024 году.
Институту национальной памяти не хватает средств в проекте бюджета на 2025 год — комитет направит предложения Минфину
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Проектом бюджета на следующий год предусмотрено, что Украинский институт национальной памяти в 2025 году получит около 70 млн грн финансирования. Это на 4,2 млн грн меньше, чем в 2024 году. Народные депутаты – члены Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики считают, что это недофинансирование.

Так, Комитет подробно обсудил проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год №12000.

Заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук подчеркнула важность сохранения финансирования Общественного вещателя и Украинского института, одного из ключевых для культурной дипломатии учреждений.

Эти утверждения в своем слове поддержал народный депутат, член Комитета Владимир Вятрович. Парламентарий подчеркнул, что многое говорится о том, что это война за идентичность, и это действительно так, однако в украинском бюджете это не прослеживается. «Мы можем говорить о потребностях украинской культурной дипломатии, но если у нас не будет профинансирован специальный инструмент украинской культурной дипломатии (Украинский институт – прим. ред.), то, очевидно, никакой культурной дипломатии не будет», – сказал Владимир Вятрович.

Также парламентарии отметили, что для Государственной службы по этнополитике и свободе совести выделено 10 млн. грн. для работы с национальными меньшинствами. Такая сумма слишком мала для этого направления деятельности, которое «мониторится Еврокомиссией».

Председатель подкомитета по культуре Николай Княжицкий, среди прочего, вспомнил о сокращении финансирования Института национальной памяти. У органа сейчас много задач, которые требуют решения и также влияют на евроинтеграцию Украины.

По итогам заседания председатель Комитета Никита Потураев проинформировал, что все предложения по увеличению финансирования отдельных институтов и программ будут сформированы как правки Комитета и поданы в проект Бюджета на 2025 год.

Напомним, что при обсуждении проекта бюджета на 2025 год №12000 в Верховной Раде народный депутат Николай Княжицкий спросил, почему в нем нет средств на создание министерства единства.

В то же время, по словам главы бюджетного комитета парламента, украинскому правительству нужно изыскать и одолжить 23 млрд долларов США, чтобы обеспечить бюджет в 2025 году.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2025 год «замораживают» социальные стандарты – минимальную зарплату, прожиточный минимум. В правительстве объяснили, что каждая гривна в рамках бюджета социальной сферы – это средства, спонсируемые международными партнерами. Таким образом, партнеры пока не считают возможным тратить средства на какое-либо повышение социальных нормативов.

Также нет достаточно средств для выполнения решений судов по искам граждан против Пенсионного фонда. По состоянию на сегодняшний день, как отметила председатель социального комитета Рады Галина Третьякова, государство задолжало по таким решениям украинских и международных судов 140 млрд грн.

Автор: Наталья Мамченко 

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