Правительство назначило новым главой Государственного агентства восстановления Сергея Сухомлина

Кабмин назначил нового главу Госагентства восстановления вместо Мустафы Найема.

Во время заседания 27 сентября Кабмин назначил нового председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины вместо Мустафы Найема.

Им стал бывший мэр Житомира Сергей Сухомлин.

19 сентября 2024 года Житомирский городской совет досрочно прекратил полномочия мэра Сухомлина по собственному желанию.

Также Кабмин назначил:

Порхуна Александра Владимировича заместителем Министра здравоохранения

Ткаченко Тимура Фируддиновича заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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