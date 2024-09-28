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Налоговая объяснила, подлежит ли налогообложению военным сбором доход физлица за проданный им лом драгоценных металлов

09:42, 28 сентября 2024
В общий месячный налогооблагаемый доход плательщика не включают сумму дохода, полученную плательщиком за сданное (проданное) им вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных/цветных металлов, проданный НБУ.
Налоговая объяснила, подлежит ли налогообложению военным сбором доход физлица за проданный им лом драгоценных металлов
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, подлежит ли налогообложению военным сбором доход физлица за проданный им лом драгоценных металлов.

Отмечается, что согласно пп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 НКУ.

Согласно п. 163.1 НКУ объектом обложения резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определен пп. 164.2.1 – 164.2.20 НКУ. Кроме того, в указанный выше перечень включаются другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ, предусмотренные пп. 164.2.20 НКУ.

В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма дохода, полученная налогоплательщиком за сданное (проданное) им вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных металлов (товарная позиция 7204 согласно УКТ ВЭД), лом цветных металлов, включая использованные (изношенные) аккумуляторы электрические свинцово-кислотные (код 8549 11 10 00 согласно УКТ ВЭД), остатки и лом электрических аккумуляторов с содержанием свинца (коды 8549 11 90 00, 8549 12 90 00 согласно УКТ ВЭД), и лом драгоценных металлов, проданный Национальному банку Украины (пп. 165.1.25 НКУ).

Вместе с тем согласно абзацу первого пп. 1.7 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ освобождаются от налогообложения военным сбором доходов, согласно разд. IV НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица (не подлежат налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в пп. 3 и 4 п. 170.13-1 НКУ и п. 14 подразд. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Учитывая указанное, не подлежит налогообложению военным сбором сумма дохода, полученная налогоплательщиком – физическим лицом за сданные (проданные) им вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных металлов (код 7204 согласно УКТ ВЭД), лом цветных металлов, лом драгоценных металлов, проданный НБУ.

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