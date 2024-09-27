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Высший антикорсуд взыскал в доход государства около 2 млрд гривен активов компании, связанной с 1xBet

19:00, 27 сентября 2024
Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу Минюста и решила взыскать в доход государства миллиардные активы и проценты от их управления с компании SIA Royal Pay Europe.
Высший антикорсуд взыскал в доход государства около 2 млрд гривен активов компании, связанной с 1xBet
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции о применении санкций в виде взыскания активов в доход государства с компании SIA Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet.

Как сообщает Госбюро расследований, Минюст просил прибавить проценты в решении ВАКС от 31 мая текущего года по передаче в доход государства ценных бумаг и средств на общую сумму более 1,8 млрд грн.

Таким образом, после апелляции в доход государства взысканы ценные бумаги, средства на банковских счетах и ​​проценты от управления такими активами Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на общую сумму около 2 млрд грн.

Решения были приняты по материалам уголовного производства ГБР.

В Бюро напомнили, что во время расследования сотрудники бюро по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины, представителями Министерства юстиции Украины, Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Агентства по розыску и менеджменту активов и Национального банка Украины установили и документально подтвердили связь компании-нерезидента SIA Royal Pay Europe с российским букмекером 1xBet, представленного в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности Украинского государства режима военного положения

В настоящее время указом Президента Владимир Зеленский введен в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к юридическому лицу-нерезиденту SIA Royal Pay Europe сроком 5 лет.

В свою очередь, в ООО "Твоя беттинговая компания" указом Президента Украины и решением СНБО введены санкции сроком 50 лет.

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