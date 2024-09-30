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Теперь мы понимаем, где человек живет и куда высылать повестку – ТЦК о результатах обновления военно-учетных данных

14:44, 30 сентября 2024
Изменения в законодательство об обязанности обновить военно-учетные данные позволили ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства, чтобы разослать повестки.
Теперь мы понимаем, где человек живет и куда высылать повестку – ТЦК о результатах обновления военно-учетных данных
Источник фото: УНИАН
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Введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через Резерв+ позволило ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства военнообязанных. Об этом рассказал в интервью «Западному курьеру» вр. и. о. заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК Андрей Мороз.

«Закон №10449 о мобилизации, вступивший в действие 18 мая, а также постановление Кабинета министров №560 от 16 мая действительно несколько упростили работу. Эти документы урегулировали некоторые вопросы, давно нуждавшиеся в упорядочении.

Самое полезное новшество это, конечно, обновление военно-учетных данных. Теперь мы имеем актуальные данные о военнообязанных, их месте регистрации, телефоне. Ведь многие зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому.

Таким образом, мы не могли вручить этим военнообязанным повестки, потому что не знали их места пребывания. Изменения в законодательстве дали нам возможность собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему «Оберег». Теперь мы понимаем, где человек живет, как с ним можно связаться, где он работает», - отметил он.

Вместе с тем, остается категория лиц, не обновивших военно-учетные данные.

«Они автоматически стали нарушителями военного учета и будут привлечены к административной ответственности» - добавил Андрей Мороз.

По его словам, те лица, которые не обновили свои учетные данные, находятся в розыске полиции.

«Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мер по оповещению и передают нацполиции», - добавил он.

Также он напомнил, что не имеющие военно-учетных документов тоже являются нарушителями военного учета.

«Есть также категория граждан, имеющих право на отсрочку от службы, но по каким-либо причинам не обновили данные. Имеющие военно-учетные документы неустановленного образца также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно оказываются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности. Далее мы осуществляем все мероприятия по актуализации всех данных лица, и если оно подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию. Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу» - отметил глава ОТЦК.

«Мы выполняем свои должностные обязанности, которые возложило на нас руководство государства. Мы должны проводить мобилизацию, потому что без мобилизации мы не сможем закончить эту войну. В рядах ВСУ постоянно требуется пополнение.

Плюс мы формируем новые воинские части, получающие западные образцы вооружения, а военнообязанные проходят обучение за границей. Потому мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения, что мобилизация это не страшно, это нужно. Все военнообязанные должны исполнить свой гражданский долг. Даже те, кто сегодня имеет право на отсрочку, должны понимать, что может наступить день, когда им придется уйти в ВСУ», - подчеркнул Андрей Мороз.

«В мобилизации нет ничего ужасного. К ней нужно быть готовым. Я рекомендую каждому даже тем, кто имеет право на отсрочку, все равно пройти курс управления дронами или обучение по тактической медицине. Или пройти другую выучку, которая пригодится в армии. Каждому из военнообязанных нужно быть готовым, что придет время и его мобилизуют. Надо это спокойно воспринимать», - отметил глава ОТЦК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство планирует напечатать и направить по адресам 900 тысяч повесток. Если лицо сообщило государству свое актуальное место жительства через Резерв+, то повестка будет направлена ​​именно в этот адрес. Даже если лицо не получило повестку, направленную в установленном порядке, оно все равно будет считаться уведомленным, и к нему могут применить штраф, а в дальнейшем, в случае неуплаты – арест счетов.

Автор: Наталья Мамченко

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Теперь мы понимаем, где человек живет и куда высылать повестку – ТЦК о результатах обновления военно-учетных данных

Изменения в законодательство об обязанности обновить военно-учетные данные позволили ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства, чтобы разослать повестки.

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