Ответственный за «цифровую нормативку» в Минобороны объяснил, когда рассекретят постановление Кабмина о Резерв+

Руководитель директората Минобороны Артем Романюков подтвердил, что постановление о Резерв+ засекретили и пообещал, что его когда-нибудь сделают публичным.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала ответы Кабмина и Минобороны относительно того, почему постановление о Резерв+ от 10 мая 2024 года №523 засекречено. При этом даже в открытых постановлениях Кабмина о порядке формирования электронного ВОД упоминание о Резерве отсутствует (как и о Реестре «Оберег»).

Напомним, за создание приложения Резерв+ отвечала общественная организация «Офис эффективного регулирования» BRDO, а разрабатывался он на донорские средства.

Руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков в интервью DOU объяснил, откроют ли для граждан это постановление.

«К сожалению, это была вынужденная мера, потому что во время войны документы, регулирующие порядок ведения реестра военнообязанных, призывников и резервистов «Оберег», не могут быть открытыми.

Во-первых, беру на себя полную ответственность за это. Во-вторых, с самого момента разработки и принятия нормативки мы отдаем себе отчет, что для всего, что касается человека и его взаимодействия с информационно-коммуникационной системой, с «Резерв+», нужно найти механизм и выписать его открыто. И мы над этим работаем.

Нам нужно внести изменения в нормативное поле, в ту часть, которая не нуждается в грифировании. А потом сделать постановление публичным. Я сейчас не готов назвать сроки, но это обязательно произойдет», - отметил он.

По словам Романюкова, именно его команда обеспечивает «стратегию и нормативное регулирование всех процессов в сфере цифровой трансформации в Минобороны».

«Условно, если мы задумали «Резерв+», наша команда под это готовит всю нормативку, смотрит, каким законам или распоряжениям можем противоречить. И придумывает, какие законы, постановления Кабмина, приказы должны сделать или изменить, чтобы заработало то, что мы задумали и так, как задумали», - объяснил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из-за неопубликования новой редакции Порядка ведения Реестра военнообязанных органы власти фактически должны ориентироваться на прошлый документ, который в базах законодательства имеет статус «действующий», но фактически действовать не может, ведь Кабмин 10 мая изложил его в новой редакции.

Этим прошлым документом является Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Приказом Министерства обороны от 28 марта 2022 года №94.

В базе законодательства Верховной Рады указано, что именно этот – старый – порядок действует.

Согласно Единому государственному реестру нормативно-правовых актов Минюста старый порядок также действует.

Фактически это определенный правовой нонсенс. Ведь новое постановление №523 касается прав широкого круга лиц и на него в дальнейшем, безусловно, будут ссылаться граждане, обновившие данные через Резерв+, но получившие штрафы при обжаловании действий ТЦК.

«Судебно-юридическая газета» писала, что первые такие дела уже попали в суды. В частности, по делу, которое недавно рассмотрел суд в Одесской области, мужчина указывал, что 19 мая 2024 он через приложение «Резерв+» обновил свои учетные данные, и в приложении было указано (это подтверждалось скриншотом), что он состоит на учете, однако ТЦК все равно наложил на него штраф в 17 тысяч гривен.

Также открытым остается вопрос, в связи с чем Резерв+ решили не упоминать ни в одном другом постановлении Кабмина, которое открыто для общественности. Например, в постановлении о порядке формирования военно-учетных документов в электронной форме (постановление Кабмина №559 от 16 мая 2024 года с изменениями от 18 июня) или же в постановлении, регулирующем обновление данных для мужчин за рубежом от 17 мая 2024 г. № 565.

Автор: Наталя Мамченко

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