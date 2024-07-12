Приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства – в Минобороны объяснили, есть ли в этой связи у Украины дополнительные обязательства

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, почему приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства и имеет ли Украина по этому поводу дополнительные обязательства.

За создание приложения Резерв+ отвечала общественная организация «Офис эффективного регулирования» BRDO, а разрабатывался он на донорские средства. При этом непосредственно писали код для Резерв+ внешние подрядчики. Об этом заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко рассказала в интервью DOU.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала ответы Кабмина и Минобороны относительно того, почему постановление о Резерв+ засекречено. При этом даже в открытых постановлениях Кабмина о порядке формирования электронного ВОД упоминание о Резерв+ отсутствует (как и о Реестре «Оберег»).

Итак, на вопрос, почему Министерство обороны не самое разрабатывало приложение, а обратилось к подрядчику, Черногоренко объяснила, что Минобороны нужно было реализовать проект в очень короткий срок.

«Это привычная практика — мы ведь не могли допустить, чтобы тысячи людей и дальше стояли в очередях, чтобы обновить информацию о себе. За создание «Резерв+» отвечала общественная организация «Офис эффективного регулирования» BRDO.

Субподрядчиков мы не называем по их просьбе по соображениям безопасности» - отметила она.

При этом внешние подрядчики, которых Черногоренко не назвала, «непосредственно писали код». Со стороны подрядчиков работает до 10 разработчиков.

Относительно того, имеет ли государство дополнительные обязательства или ограничения в связи с тем, что Резерв+ разрабатывался на средства донорских организаций, то, по словам Черногоренко, «в соответствии с объяснениями НАПК, государственные учреждения имеют право получать благотворительную помощь, в частности для поддержания обороноспособности и мобилизационной готовности страны.

Эта модель применяется и в разработке программного обеспечения, финансируемого через договоры международной технической помощи. Это распространенная практика».

«Разработка кода в государственных структурах – это лишь один из треков. Есть множество других аспектов, которые государство должно решать и которые не делаются на рынке. Поэтому для государственных проектов нужно больше ресурсов, чем для рыночных», - объяснила она.

При этом внешние подрядчики не смогут по своему усмотрению изменить исходный код приложения, так как его владельцем является Минобороны.

Что касается вопроса, когда можно будет продлить автоматически отсрочку через «Резерв+» для студентов или аспирантов, для тех, кто имеет троих детей, то, по словам заместителя министра, «этот вопрос больше касается нормативно-правового регулирования, чем технических аспектов». «Пока процедуры подачи заявок на получение отсрочки установлены соответствующими подзаконными актами.

Если удастся внести изменения в нормативную базу, команда Резерв+ готова оперативно цифровизировать эти процессы, поскольку необходимые взаимодействия с другими реестрами уже реализованы или находятся в процессе реализации.

Первыми возможность продлить отсрочку, скорее всего, получат студенты и родители троих детей, учитывая наши возможности цифровизации», - добавила Черногоренко.

Также она ответила, когда и как можно будет обновить данные без наличия счета в украинском банке (потому что сейчас идентификация осуществляется только через Bank ID).

«Для обновления данных действительно нужен Bank ID, поскольку это наиболее удобный и безопасный инструмент для верификации информации. Особенно учитывая, что такая авторизация безопасно предоставляет доступ к номеру и имейлу. Несмотря на это наша команда активно ищет дополнительные варианты авторизации» - подчеркнула Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.