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Застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти – у Міноборони пояснили, чи є в зв’язку з цим в України додаткові зобов’язання

11:55, 12 липня 2024
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, чому застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти і чи має Україна через це додаткові зобов’язання.
Застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти – у Міноборони пояснили, чи є в зв’язку з цим в України додаткові зобов’язання
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За створення застосунку Резерв+ відповідала громадська організація «Офіс ефективного регулювання» BRDO, а розроблявся він на донорські кошти. При цьому безпосередньо писали код для Резерв+ зовнішні підрядники. Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв’ю DOU.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала відповіді Кабміну і Міноборони стосовно того, чому постанова про Резерв+ засекречена. При цьому навіть у відкритих постановах Кабміну щодо порядку формування електронного ВОД згадка про Резерв+ відсутня (як і про Реєстр «Оберіг»).

Отже, на питання, чому Міністерство оборони не саме розробляло застосунок, а звернулося до підрядника, Черногоренко пояснила, що Міноборони потрібно було реалізувати проект у дуже короткий строк.

«Це звична практика — адже ми не могли допустити, щоб тисячі людей і далі стояли в чергах, щоб оновити інформацію про себе. За створення «Резерв+» відповідала громадська організація «Офіс ефективного регулювання» BRDO.

Субпідрядників ми не називаємо на їхнє прохання з безпекових міркувань» - зазначила вона.

При цьому зовнішні підрядники, яких Черногоренко не назвала, «безпосередньо писали код». З боку підрядників працює до 10 розробників.

Стосовно того, чи має держава додаткові зобов’язання або обмеження в зв’язку з тим, що Резерв+ розроблявся на кошти донорських організацій, то, за словами Черногоренко, «відповідно до пояснень НАЗК, державні установи мають право отримувати благодійну допомогу, зокрема для підтримки обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Ця модель застосовується і в розробці програмного забезпечення, яка фінансується через договори міжнародної технічної допомоги. Це поширена практика».

«Розробка коду в державних структурах — це лише один з треків. Є купа інших аспектів, які держава повинна вирішувати і які не робляться на ринку. Тому для державних проєктів потрібно більше ресурсів, ніж для ринкових» - пояснила вона.

При цьому, зовнішні підрядники не зможуть на власний розсуд змінити вихідний код застосунку, бо його власником є Міноборони.

Щодо питання, коли можна буде продовжити автоматично відстрочку через «Резерв+» для студентів чи аспірантів, для тих, хто має трьох дітей, то, за словами заступниці міністра, «це питання більше стосується нормативно-правового регулювання, ніж технічних аспектів». «Наразі процедури подачі заявок на отримання відстрочки встановлені відповідними підзаконними актами.

Якщо вдасться внести зміни до нормативної бази, команда «Резерв+» готова оперативно цифровізувати ці процеси, оскільки необхідні взаємодії з іншими реєстрами вже реалізовані або перебувають у процесі реалізації.

Першими можливість подовжити відстрочку, найімовірніше, отримають студенти та батьки трьох дітей, з огляду на наші можливості цифровізації» - додала Черногоренко.

Також вона відповідала, коли і як можна буде оновити дані без наявності рахунку в українському банку (бо зараз ідентифікація здійснюється лише через Bank ID).

«Для оновлення даних справді потрібен Bank ID, оскільки це найбільш зручний і безпечний інструмент для верифікації інформації. Особливо враховуючи, що така авторизація безпечно надає доступ до номеру та імейлу. Попри це, наша команда активно шукає додаткові варіанти авторизації» - підкреслила Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко 

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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, чому застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти і чи має Україна через це додаткові зобов’язання.

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