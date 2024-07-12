Через аномальну спеку 12 липня збільшили обсяг обмеження споживання електроенергії

З 14:00 до 24:00 в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень.

У п'ятницю 12 липня обмеження споживання електроенергії будуть діяти для чотирьох черг графіків погодинних відключень з 14:00 до 24:00, замість анонсованих раніше годин з 16:00 до 23:00. В інші години – три черги

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Сьогодні, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії – в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.

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