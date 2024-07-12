На Львівщині працівник ДСНС за $5 500 обіцяв чоловіку оновити дані у ТЦК та оформити відстрочку

Пожежний-рятувальник підозрюється у зловживанні впливом.

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру пожежному-рятувальнику одного із державних пожежно-рятувальних загонів Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, пожежний-рятувальник обіцяв «вирішити питання» щодо оновлення даних військовозобов’язаного у ТЦК та СП. А також щодо виготовлення документів, які надають тимчасову відстрочку від мобілізації.

Підозрюваний запевняв чоловіка, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Свої послуги він оцінив у 5 500 доларів США.

Чоловіка затримано після одержання ним раніше обумовленої суми коштів.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та про накладення арешту на його майно.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи до вчинення злочину.

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