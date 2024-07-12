Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині працівник ДСНС за $5 500 обіцяв чоловіку оновити дані у ТЦК та оформити відстрочку

13:47, 12 липня 2024
Пожежний-рятувальник підозрюється у зловживанні впливом.
На Львівщині працівник ДСНС за $5 500 обіцяв чоловіку оновити дані у ТЦК та оформити відстрочку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру пожежному-рятувальнику одного із державних пожежно-рятувальних загонів Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, пожежний-рятувальник обіцяв «вирішити питання» щодо оновлення даних військовозобов’язаного у ТЦК та СП. А також щодо виготовлення документів, які надають тимчасову відстрочку від мобілізації.

Підозрюваний запевняв чоловіка, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Свої послуги він оцінив у 5 500 доларів США.

Чоловіка затримано після одержання ним раніше обумовленої суми коштів.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та про накладення арешту на його майно.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи до вчинення злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів – Верховна Рада ухвалить закон

Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

Суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК

За порушення правил військового обліку може настати не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність – суд виніс вирок чоловіку, який не приходив до ТЦК за повісткою.

Чоловік побачив у Резерв+, що перебуває у розшуку і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має 3 дітей, але отримав штраф в 17 тисяч грн – що вирішив суд

Оновлюючи свої дані у Резерв+, він побачив, що перебуває в розшуку, після чого добровільно прибув до ТЦК, але йому виписали штраф у 17 тисяч грн.

Годинники більше переводити не будуть – Комітет рекомендував парламенту прийняти закон

Верховна Рада отримала рекомендацію Комітету прийняти в цілому багатостраждальний закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час.

Застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти – у Міноборони пояснили, чи є в зв’язку з цим в України додаткові зобов’язання

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, чому застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти і чи має Україна через це додаткові зобов’язання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області