Во Львовской области работник ГСЧС за $5 500 обещал мужчине обновить данные в ТЦК и оформить отсрочку

Пожарный-спасатель подозревается в злоупотреблении влиянием.

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении пожарному-спасателю одного из государственных пожарно-спасательных отрядов Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, пожарный-спасатель обещал «решить вопрос» об обновлении данных военнообязанных в ТЦК и СП. А также по изготовлению документов, предоставляющих временную отсрочку от мобилизации.

Подозреваемый уверял мужчину, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки. Свои услуги он оценил в 5500 долларов США.

Мужчина задержан после получения им ранее оговоренной суммы средств.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и о наложении ареста на его имущество.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к совершению преступления.

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