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Минобороны через суд вернуло имущественный комплекс в центре Киева на сумму 260 млн гривен

18:40, 12 июля 2024
Минобороны Украины восстановило право на имущественный комплекс в Киеве, незаконно выведенный бывшими должностными лицами.
Минобороны через суд вернуло имущественный комплекс в центре Киева на сумму 260 млн гривен
Источник фото: ArmyInform
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Министерство обороны Украины совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины и Офисом Генерального прокурора вернули государству имущественный комплекс в исторической части Киева. Недвижимость общей площадью более 3 тысяч квадратных метров расположена на земельном участке площадью 0,6 га и имеет приблизительную стоимость более 260 миллионов гривен.

Ранее этот комплекс, в результате преступных действий бывших должностных лиц Минобороны, незаконно выбыл из государственной собственности. После судебного разбирательства бывший чиновник был приговорен к 8 годам заключения. Однако, несмотря на судебное решение, имущественный комплекс длительное время оставался в незаконном пользовании посторонних лиц, которые даже пытались повторно продать его за 6,5 млн долларов США.

Несмотря на трудности, связанные с уничтожением документов, Министерство обороны в сотрудничестве со специализированной прокуратурой обеспечило регистрацию прав на эту недвижимость. 10 июля Минобороны приняло неотложные меры по освобождению военного городка от посторонних лиц, привлекая спецподразделения Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины. Сейчас комплекс находится под охраной одного из подразделений ВС Украины.

Государственный секретарь Минобороны Людмила Дараган отметила, что такие случаи недопустимы. Министерство обороны постоянно работает над возвращением незаконно выведенной недвижимости и будет продолжать эту работу, пока не будет возвращено 100% таких объектов.

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