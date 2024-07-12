Киев побил три температурных рекорда

11 июля в Киеве зафиксировать три температурных рекорда.

Источник фото: Maria Oswalt / Unsplash

В столице Украины зафиксирован очередной температурный рекорд. По данным наблюдений метеостанции Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что 11 июля в Киеве зафиксировать три рекорда.

Максимальная температура воздуха достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущее рекордное значение 1938 превышено на 0,3°С.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 28,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1922 на 0,5°С, а климатическую норму – на 7,2°С.

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