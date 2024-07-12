Київ побив три температурні рекорди

11 липня у Києві зафіксувати три температурні рекорди.

Джерело фото: Maria Oswalt / Unsplash

У столиці України зафіксували черговий температурний рекорд. Так, за даними спостережень метеостанції Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що 11 липня у Києві зафіксувати три рекорди.

Максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С.

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