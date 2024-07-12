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Міноборони через суд повернуло майновий комплекс у центрі Києва на суму 260 млн гривень

18:40, 12 липня 2024
Міноборони України відновило право на майновий комплекс у Києві, незаконно виведений колишніми посадовцями.
Міноборони через суд повернуло майновий комплекс у центрі Києва на суму 260 млн гривень
Джерело фото: ArmyInform
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Міністерство оборони України спільно з підрозділами Збройних сил України та Офісом Генерального прокурора повернули державі майновий комплекс в історичній частині Києва. Нерухомість загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів розташована на земельній ділянці площею 0,6 га і має приблизну вартість понад 260 мільйонів гривень.

Раніше цей комплекс, внаслідок злочинних дій колишніх посадовців Міноборони, незаконно вибув з державної власності. Після судового розгляду колишнього високопосадовця було засуджено до 8 років ув’язнення. Проте, незважаючи на судове рішення, майновий комплекс тривалий час залишався у незаконному користуванні сторонніх осіб, які навіть намагалися повторно продати його за 6,5 млн доларів США.

Попри труднощі, пов’язані зі знищенням документів, Міністерство оборони у співпраці зі спеціалізованою прокуратурою забезпечило реєстрацію речових прав на цю нерухомість. 10 липня Міноборони вжило невідкладних заходів щодо звільнення військового містечка від сторонніх осіб, залучивши спецпідрозділи Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України. Наразі комплекс перебуває під охороною одного з підрозділів ЗС України.

Державний секретар Міноборони Людмила Дараган зазначила, що такі випадки є неприпустимими. Міністерство оборони постійно працює над поверненням незаконно виведеної нерухомості й продовжуватиме цю роботу, доки не буде повернуто 100% таких об’єктів.

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