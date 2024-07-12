Из-за аномальной жары 12 июля увеличили объем ограничения потребления электроэнергии

С 14:00 до 24:00 в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений.

В пятницу 12 июля ограничения потребления электроэнергии будут действовать для четырех очередей графиков почасовых отключений с 14:00 до 24:00 вместо анонсированных ранее часов с 16:00 до 23:00. В другие часы – три очереди

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Сегодня, 12 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. С 14:00 до 24:00 – для компенсации дефицита энергии – в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы – три очереди», – говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление электроэнергии в стране – на максимальной отметке для летнего периода. Причина ограничений – аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов.

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