Киево-Могилянской академии возвращено через 20 лет помещение «Трапезной»

Киево-Могилянская академия восстановила права на помещение на Контрактовой площади стоимостью 37 млн гривен.

Благодаря вмешательству ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева, Национальный университет «Киево-Могилянская академия» вернул помещение на Контрактовой площади в Подольском районе столицы. Это помещение площадью более 670 кв. м и стоимостью около 37 млн грн незаконно находилось в аренде в течение двадцати лет. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как установили прокуроры, в 2004 году Региональный фонд государственного имущества Украины по городу Киеву передал это помещение в аренду обществу, деятельность которого не имела ничего общего с образовательным процессом. В арендованном помещении функционировало заведение общественного питания «Трапезная», которое использовалось для проведения банкетов, корпоративов, поминок и других мероприятий, не связанных с учебным процессом.

После подачи прокурорами иска о признании договоров аренды недействительными и возвращении помещения собственнику, общество добровольно расторгло соглашение и освободило помещение.

Теперь бывшая столовая Киево-Могилянской академии, которая на протяжении двух десятилетий была незаконно арендована, возвращена в пользование учебного заведения.

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