Києво-Могилянській академії повернуто через 20 років приміщення «Трапезної»

Києво-Могилянська академія відновила права на приміщення на Контрактовій площі вартістю 37 млн гривень.

Завдяки втручанню ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва, Національний університет «Києво-Могилянська академія» повернув приміщення на Контрактовій площі у Подільському районі столиці. Це приміщення площею понад 670 кв. м і вартістю близько 37 млн грн незаконно перебувало в оренді протягом двадцяти років. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як встановили прокурори, у 2004 році Регіональний фонд державного майна України по місту Києву передав це приміщення в оренду товариству, діяльність якого не мала нічого спільного з освітнім процесом. В орендованому приміщенні функціонував заклад громадського харчування «Трапезна», який використовувався для проведення банкетів, корпоративів, поминок та інших заходів, що не пов’язані з навчальним процесом.

Після подання прокурорами позову про визнання договорів оренди недійсними і повернення приміщення власнику, товариство добровільно розірвало угоду і звільнило приміщення.

Тепер колишня їдальня Києво-Могилянської академії, яка впродовж двох десятиліть була незаконно орендована, повернута в користування навчального закладу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.