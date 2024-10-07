На Львовщине 28-летний военный организовал бегство уклониста в Польшу через лес

За 3 тысячи ударов подозреваемый устроил для военнообязанного пересечение границы в Польшу за пределами пунктов пропуска.

На Львовщине правоохранители задержали 28-летнего военного за переправку уклониста за границу за пределами пункта пропуска. За свои услуги он получил 3 тысячи долларов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура Западного региона.

По данным следствия, за деньги подозреваемый устроил для военнообязанного пересечение границы в Польшу за пределами пунктов пропуска.

«Установлено, что он доставил «клиента» в пограничный населенный пункт и указал направление движения через лес. Кроме того, заверил, что по ту сторону границы его встретят. Свои услуги оценил в 3 тысячи долларов», — говорится в сообщении.

Переправщик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а на уклониста составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время суд избрал для подозреваемой меры пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

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