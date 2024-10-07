У матери депутата Киевсовета конфискуют автомобиль Range Rover, купленный за 65 тысяч гривен – депутат пойдет в ЕСПЧ

Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата.

Иллюстративное изображение: caranddriver.com

У матери депутата Киевсовета конфискуют автомобиль Range Rover, купленный за 65 тысяч гривен. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в суде было доказано совершение депутатом Киевского городского совета IX созыва административного правонарушения, связанного с коррупцией за нарушение установленных законом ограничений по получению подарков (ч. 1 ст. 172-5 КУоАП).

В прокуратуре не называют имени депутата, но, по данным СМИ, речь идет об Игоре Опадчем, который впоследствии прокомментировал решение суда медиа.

Прокуратура указывает, что было установлено, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица RANGE ROVER SPORT 2020 выпуска за 65 тысяч гривен.

При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость более чем в 2,3 млн гривен.

«Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции"», - подчеркнули в прокуратуре.

Шевченковским районным судом города Киева депутата было признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2 550 грн с конфискацией автомобиля.

Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение суда первой инстанции.

В комментарии «Украинской правде» депутат Игорь Опадчий сообщил, что это решение будут оспаривать в Европейском суде по правам человека.

По его словам, его мать была арендатором этого авто. Им также пользовалась супруга депутата. В феврале 2022 года жена попала в ДТП на этом авто. После этого компания-владелец машины предложила арендатору купить «остатки от авто» за 65 тысяч гривен. И соответственно, его мать в 2022 году купила эти «остатки от авто после ДТП, фактически это кузов и двигатель». В течение того же 2022 года этот автомобиль отремонтировали.

«Готовим жалобу в ЕСПЧ, потому что только сейчас получили решение суда и увидели, что в нем», – заявил Опадчий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.