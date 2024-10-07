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В Верховной Раде ограничили использование Telegram – Ярослав Юрчишин

12:33, 7 октября 2024
Блокирование работы мессенджера для работников аппарата Верховной Рады будет проходить с помощью технических и программных средств – председатель комитет по свободе слова Юрчишин.
В Верховной Раде ограничили использование Telegram – Ярослав Юрчишин
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Глава Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что в парламенте отныне ограничено использование Telegram. Напомним, ранее Юрчишин вносил законопроект, предлагавший ограничить использование соцсети в государственных органах.

«Получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады» - отметил он.

Итак, какие меры безопасности внедряет аппарат ВР по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности:

  • обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту;
  • запрет передачи данных, используемых в работе, и служебной коммуникации в Telegram;
  • запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности;
  • блокирование работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.

«Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Или создавали фейки.

Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях», - указал депутат.

«Продолжение следует» - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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