В Верховной Раде ограничили использование Telegram – Ярослав Юрчишин

Глава Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что в парламенте отныне ограничено использование Telegram. Напомним, ранее Юрчишин вносил законопроект, предлагавший ограничить использование соцсети в государственных органах.
«Получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады» - отметил он.
Итак, какие меры безопасности внедряет аппарат ВР по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности:
«Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Или создавали фейки.
Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях», - указал депутат.
«Продолжение следует» - добавил он.
Автор: Наталья Мамченко
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