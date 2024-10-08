Практика судів
  1. В Україні

У Полтавській області можуть заборонити Telegram — що відомо

15:15, 8 жовтня 2024
Полтавська облрада розгляне пропозицію заборони Telegram на території області.
У Полтавській області можуть заборонити Telegram — що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Полтавській області можуть заборонити Telegram. В облраді розпочали підготовку до голосування за заборону популярного месенджера. Про це повідомляє місцеве видання «Зміст».

Так, депутатська комісія розглянула питання «Про заборону використання Telegram». Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.

«Обранців це обурює, адже «сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі», отже існує ризик передачі інформації в рф», — зазначає видання.

Посилаючись на розʼяснення спецслужб України, депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер на Полтавщині.

Надалі це питання має розглянути Полтавська обласна рада на сесійному засіданні.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді обмежили користування Telegram.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Прокурор не зможе змінити обвинувачення з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду – прийнято зміни до КПК

Верховна Рада внесла зміни до статті 338 Кримінального процесуального кодексу, яка регулює порядок зміни обвинувачення в суді.

Замість висновків експертів у кримінальних справах будуть довідки та «інші документи» спеціалістів – парламент прийняв закон

Верховна Рада прирівняла довідки, висновки та «інші документи» спеціалістів до доказів у кримінальних справах – як будуть «прискорювати» розслідування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області