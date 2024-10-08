У Полтавській області можуть заборонити Telegram — що відомо

Полтавська облрада розгляне пропозицію заборони Telegram на території області.

У Полтавській області можуть заборонити Telegram. В облраді розпочали підготовку до голосування за заборону популярного месенджера. Про це повідомляє місцеве видання «Зміст».

Так, депутатська комісія розглянула питання «Про заборону використання Telegram». Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр.

«Обранців це обурює, адже «сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі», отже існує ризик передачі інформації в рф», — зазначає видання.

Посилаючись на розʼяснення спецслужб України, депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер на Полтавщині.

Надалі це питання має розглянути Полтавська обласна рада на сесійному засіданні.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді обмежили користування Telegram.

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